Запрещенные минометы, противотанковое оружие, беспилотники: за прошедшие сутки россияне 13 раз нарушили "тишину"
В среду, 28 июля, российские войска в районе проведения операции объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от поселка Зайцево оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.
Вблизи населенного пункта Пески захватчики стреляли из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Новотошковского россияне били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе села Широкино российские вооруженные формирования дважды обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Южного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У Каменки противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки захватчики применяли подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
На границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В районе населенного пункта Южное россияне совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
28 июля боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных не зафиксировано.
На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ООС открывали огонь.
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