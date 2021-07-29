Запрещенные минометы, противотанковое оружие, беспилотники: за прошедшие сутки россияне 13 раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Недалеко от поселка Зайцево оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.



Вблизи населенного пункта Пески захватчики стреляли из противотанковых ракетных комплексов.



В направлении Новотошковского россияне били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе села Широкино российские вооруженные формирования дважды обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Неподалеку Южного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



У Каменки противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.



Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.



В направлении Авдеевки захватчики применяли подствольные гранатометы и стрелковое оружие.



На границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



В районе населенного пункта Южное россияне совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



28 июля боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных не зафиксировано.



На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ООС открывали огонь.