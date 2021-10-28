Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: за прошедшие сутки оккупанты 15 раз нарушили режим "тишины", убит бойец ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Гранитного оккупанты дважды совершили обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.



В сторону Луганского враг четырежды вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Вблизи Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.



В направлении Новолуганского и Водяного россияне применили ручные противотанковые гранатометы.



Недалеко от Лебдинского и Зайцева оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.



Позиции вблизи Кряковки захватчики обстреляли из минометов калибра 120 мм.



Кроме того, вблизи Гранитного россияне с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.



В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.



В результате вражеских действий один украинский военнослужащий погиб.



Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



С начала суток 28 октября по состоянию на 7:00 зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: возле Луганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела нет.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb