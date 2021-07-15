Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: в зоне ООС вследствие российских обстрелов ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи поселка Пески захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении Новогригорьевка россияне били с запрещенной минского соглашениями 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.



Возле Светлодарска российские войска стреляли из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов.



В районе Водяного, что у Донецка, противник обстреливал украинские позиции из 120-мм и 82-мм минометов.



Неподалеку Красногоровки оккупанты задействовали 120-мм минометы.



Вблизи населенного пункта Новоалександровка захватчики били из крупнокалиберных пулеметов.



Во Старогнатовка враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



У Золотого-4 россияне задействовали 120-мм минометы.



В районе Новотошковское неприятель обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. Бойцов госпитализированы, состояние одного раненого удовлетворительное, другой - средней тяжести.



На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные ответили огнем.