Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: в зоне ООС вследствие российских обстрелов ранены два украинских военных
В среду, 14 июля, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевка россияне били с запрещенной минского соглашениями 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.
Возле Светлодарска российские войска стреляли из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов.
В районе Водяного, что у Донецка, противник обстреливал украинские позиции из 120-мм и 82-мм минометов.
Неподалеку Красногоровки оккупанты задействовали 120-мм минометы.
Вблизи населенного пункта Новоалександровка захватчики били из крупнокалиберных пулеметов.
Во Старогнатовка враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У Золотого-4 россияне задействовали 120-мм минометы.
В районе Новотошковское неприятель обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. Бойцов госпитализированы, состояние одного раненого удовлетворительное, другой - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные ответили огнем.
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