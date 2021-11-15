Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне в зоне ООС 19 раз нарушили "тишину", ранен украинский водитель-санитар

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Невельского захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Кроме того, окрестности населенного пункта оккупанты обстреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, повредив жилые дома и близлежащую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.



У Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.



В районе Причепиловки российские войска вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанти осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.



В направлении населенного пункта Орехово-Донецкое противник открывал огонь из запрещенной артиллерии калибра 152 мм.



Вблизи Катериновки, Луганской области, захватчики дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Недалеко от Новолуганского россияне два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Около Золотого-4 вооруженные формирования РФ трижды открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В направлении Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Позиции вблизи Новоалександровки оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм.



В сторону Южного захватчики били из гранатометов разных систем.



В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



В результате вражеских действий ранен украинский водитель-санитар. Он госпитализирован, состояние его здоровья тяжелое. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.