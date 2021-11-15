Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне в зоне ООС 19 раз нарушили "тишину", ранен украинский водитель-санитар
В воскресенье, 14 ноября, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 19 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Невельского захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Кроме того, окрестности населенного пункта оккупанты обстреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, повредив жилые дома и близлежащую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.
У Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
В районе Причепиловки российские войска вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанти осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
В направлении населенного пункта Орехово-Донецкое противник открывал огонь из запрещенной артиллерии калибра 152 мм.
Вблизи Катериновки, Луганской области, захватчики дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского россияне два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Около Золотого-4 вооруженные формирования РФ трижды открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Позиции вблизи Новоалександровки оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм.
В сторону Южного захватчики били из гранатометов разных систем.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий ранен украинский водитель-санитар. Он госпитализирован, состояние его здоровья тяжелое. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.16
Покупка 26.16Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 29.87Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное