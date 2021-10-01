Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне убили бойца ООС, еще одного ранили

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Новотошковского оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Каменки захватчики дважды вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, а также из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометов.



Вблизи населенного пункта Попасная вражеские войска осуществили два обстрела из гранатометов различных систем.



В сторону Золотого-4 и Катериновки россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов различных систем.



В районе Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Вблизи Крымского оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Павлополя захватчики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В сторону Талаковки россияне вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил огнестрельное ранение. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья - средней тяжести.



На вражеские обстрелы украинские военные отвечали огнем.