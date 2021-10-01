Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне убили бойца ООС, еще одного ранили
В четверг, 30 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Каменки захватчики дважды вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, а также из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометов.
Вблизи населенного пункта Попасная вражеские войска осуществили два обстрела из гранатометов различных систем.
В сторону Золотого-4 и Катериновки россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов различных систем.
В районе Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Крымского оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Павлополя захватчики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Талаковки россияне вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил огнестрельное ранение. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья - средней тяжести.
На вражеские обстрелы украинские военные отвечали огнем.
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