Запрещенные минометы и противотанковые гранатометы: за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС

Об этом сообщает сайт Минобороны.



Вблизи Причепиловка оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.



В направлении населенного пункта Водяное под Донецком россияне били из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.



Неподалие поселка Пески захватчики трижды стреляли из 120-мм минометов, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В районе Золотого-4 россияне трижды стреляли из запрещенных минского соглашениями 82-мм и 120-мм минометов, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, на севере Луганщины было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.



На обстрелы противника бойцы ООС открывали огонь.



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