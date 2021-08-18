Запрещенные минометы и противотанковые гранатометы: за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
Во вторник, 17 августа, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 11 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает сайт Минобороны.
Вблизи Причепиловка оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное под Донецком россияне били из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.
Неподалие поселка Пески захватчики трижды стреляли из 120-мм минометов, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Золотого-4 россияне трижды стреляли из запрещенных минского соглашениями 82-мм и 120-мм минометов, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганщины было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.
На обстрелы противника бойцы ООС открывали огонь.
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