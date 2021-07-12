Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 8 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе населенного пункта Пески оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Новоселовки захватчики били из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов.



Вблизи населенного пункта Нью-Йорк россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку Широкино российские военные обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.



В направлении Авдеевки враг целился из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.



11 июля потерь среди украинских защитников вследствие вражеского огня не зафиксировано.