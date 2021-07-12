Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 8 раз нарушили режим "тишины"
В воскресенье, 11 июля, российские военные в районе проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Пески оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки захватчики били из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов.
Вблизи населенного пункта Нью-Йорк россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Широкино российские военные обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки враг целился из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.
11 июля потерь среди украинских защитников вследствие вражеского огня не зафиксировано.
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