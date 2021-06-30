Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне 4 раза нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В районе Невельского и Красногоровки оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы.



Вблизи Луганского захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Дрон противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.



С начала суток 30 июня по состоянию на 7:00 в зоне ООС зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.



У Золотого-4 оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы.



Неподалеку Новоселовки россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



Под Новгородским захватчики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.



Боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.