Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне 4 раза нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи
Во вторник, 29 июня, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе Невельского и Красногоровки оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы.
Вблизи Луганского захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Дрон противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
С начала суток 30 июня по состоянию на 7:00 в зоне ООС зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
У Золотого-4 оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку Новоселовки россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Под Новгородским захватчики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.
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