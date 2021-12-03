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Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, ранен бойец ООС

3 декабря, 2021 пятница
07:31
война с Россией

В четверг, 2 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Новолуганского захватчики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино россияне били из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

В районе Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под Катериновкой в Луганской области захватчики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Светлодарска россияне обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.


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