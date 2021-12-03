Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, ранен бойец ООС
В четверг, 2 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Новолуганского захватчики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Широкино россияне били из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Красногоровки оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.
В районе Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Под Катериновкой в Луганской области захватчики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Возле Светлодарска россияне обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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