Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, ранен бойец ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Новолуганского захватчики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.



В направлении Широкино россияне били из станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Красногоровки оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.



В районе Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Под Катериновкой в Луганской области захватчики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Возле Светлодарска россияне обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.