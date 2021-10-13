Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Зайцев оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.



В районе Новозвановка захватчики били из автоматических станковых гранатометов.



Неподалеку Крымского россияне применили станковые противотанковые гранатометы.



В направлении Причепиловка враги вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В Красногоровке противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов и гранатометов различных систем.



В сторону Марьинки оккупанты били из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.



12 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.



На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.