Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
Во вторник, 12 октября, российские оккупационные войска в районе проведения операции объединенных сил 6 раз нарушали режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Зайцев оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В районе Новозвановка захватчики били из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Крымского россияне применили станковые противотанковые гранатометы.
В направлении Причепиловка враги вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Красногоровке противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов и гранатометов различных систем.
В сторону Марьинки оккупанты били из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.
12 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.
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