Запрещенные минометы и противотанковое оружие: россияне трижды обстреляли украинские позиции
В среду, 15 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Новолуганского оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении Южного захватчики били из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки россияне стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.
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