Запрещенные минометы и противотанковое оружие: россияне трижды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе Новолуганского оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.



В направлении Южного захватчики били из станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Авдеевки россияне стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.