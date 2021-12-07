Запрещенные минометы и гранатометы: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС
Во вторник, 7 декабря, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики обстреляли украинские позиции в направлении Майорска из автоматических станковых гранатометов.
Из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Новоалександровки.
Рядом с Южным россияне применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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