Запрещенные минометы и гранатометы: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Захватчики обстреляли украинские позиции в направлении Майорска из автоматических станковых гранатометов.



Из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Новоалександровки.



Рядом с Южным россияне применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.



Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb