Запрещенные минометы и беспилотник: оккупанты 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе
В течение текущих суток, 30 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
У Золотого-4 оккупант применил ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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