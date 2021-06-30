Запрещенные минометы и беспилотник: оккупанты 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

У Золотого-4 оккупант применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



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