Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Запрещенное оружие: оккупанты разместили 21 "Град", нарушив линию отвода, - ОБСЕ

Запрещенное оружие: оккупанты разместили 21 "Град", нарушив линию отвода, - ОБСЕ

15 сентября, 2021 среда
09:01

В ОРДЛО оккупанты разместили запрещенные "Грады" и танки

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 14 сентября.

ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в Орлоя. Речь идет о "Градах" (122 мм).

По линиям отвода, но вне выделенными местами хранения ОБСЕ заметила 47 танков на двух полигонах на оккупированной Луганщине. Из них 24 танка оккупанты разместили на полигоне вблизи н.п. Бугаевка. Там также обнаружены 66 боевых бронированных машин. Еще 23 танки террористы разместили на полигоне вблизи Круглика.

Миссия обнаружила признаки военного присутствия в зоне безопасности. Оккупанты разместили 2 боевые бронированные машины (БМП-1 и БМП-2) неподконтрольных правительству н.п. Долгое (Луганская область).

Также на полигоне вблизи н.п. Бугаевка они разместили 24 буксировочные и самоходные гаубицы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СММ ОБСЕ
Читайте также:
карантин
13 сентября, 2021 понедельник
Кабмин изменил правила карантина в Украине: что позволили вакцинированным
Олексій Данілов
13 сентября, 2021 понедельник
"Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто": соцсети об инициативе Данилова перевести алфавит на латиницу
Юрій Бутусов
13 сентября, 2021 понедельник
Бутусов: "Слуги народа" фактически признали ложь Зеленского и Ермака в заявлениях об операции по "вагнеровцам"
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.59
    Покупка 26.59
    Продажа 26.81
  • EUR
    Покупка 31.3
    Продажа 31.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
15 сентября
10:30
Лига чемпионов: "Барселона" выдала самую позорную еврокубковую серию в истории
10:19
Впервые за время пандемии: заражаемость детей коронавирусом превысила 10%, - НАН Украины
10:07
"Человек, которого больше всего боится Путин": группа европарламентариев выдвинула Навального на премию Сахарова
10:01
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
09:41
Противодействие, сдерживание, привлечение: евродепутат назвал принципы, на которых должна строиться политика ЕС в отношении России
09:31
Украина догоняет Россию в таблице коэффициентов УЕФА
09:17
В Чехии арестовали россиянина-участника оккупации Крыма
09:09
Яремчук поделился впечатлениями от игры за "Бенфику" против родного клуба в ЛЧ
08:53
В Украине коронавирусом в течение суток заразились 4640 человек, 93 пациенты умерли
08:40
КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, - военные Южной Кореи
08:40
Тренер "Бенфики" сравнил уровень "Динамо" и "Спартака" в ЛЧ
08:21
ЕС выделит Украине 600 млн евро, - вице-президент Еврокомиссии
08:20
Луческу отреагировал на незасчитанный гол "Динамо" в ворота "Бенфики"
08:00
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
07:59
Доллар по курсу НБУ подешевел на 5 копеек
07:31
Додо
"Шериф" - "Шахтер": Где и когда смотреть стартовый матч "горняков" в Лиге чемпионов
07:29
Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранен украинский военный
07:24
Годовой тариф на газ после апреля могут увеличить, - Марунич
07:15
"Динамо" - "Бенфика"
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:00
BookForum
Богдана Матияш: Время читать
06:59
Николай Шапаренко
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 1-го тура
00:04
"Барселона" - "Бавария"
"Бавария" разгромила "Барселону" в матче соперников "Динамо" в ЛЧ
2021, вторник
14 сентября
23:52
"Динамо" - "Бенфика"
"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
23:52
"Динамо" - "Бенфика"
"Динамо" - "Бенфика": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22:56
Сергей Гармаш
Гармаш: Россия сорвала обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на плане действий оккупантов
22:30
вакцинация
Главы ОГА и КГГА должны поспособствовать СOVID-вакцинации не менее 80% педагогов до 20 сентября, - ОПУ
21:56
Костел Святого Миколая
Костел Святого Николая в Киеве начнут восстанавливать в октябре: собрали 15,7 млн грн
21:51
Роналду
"Манчестер Юнайтед" на последних минутах упустил победу над "Янг Бойз" в ЛЧ
21:38
Илья Кива
МОН отправило диссертацию Кивы на "углубленное изучение"
21:38
Виктор Ляшко
Ляшко: Вопрос перехода Украины в "желтую" зону карантина будут решать на следующей неделе
21:24
Обновлено
iPhone 13
Apple представила iPhone 13 и еще несколько новинок компании
21:19
В Федерации легкой атлетики рассказали, какие страны предлагали Магучих гражданство
21:01
Карлос Де Пена
"Динамо" - "Бенфика": составы команд на матч Лиги чемпионов
20:39
"Только на комиссии": Бурба не ответил на вопрос журналистов по вагнеровцам
20:11
"Глубокоуважаемый ОПУ, пошлите этого персонажа подальше!": Аваков напомнил о фразе Арестовича, что "АТО - это курорт для мальчиков"
19:58
Юрий Захареев
Федерация назвала имя лучшего боксера чемпионата Украины
19:49
Дмитрий Кулеба
Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе
19:47
Разместил фото Лукашенко: в Беларуси мужчину приговорили за сообщение в Telegram
19:23
корона
В Украине четыре региона в зоне риска вспышки коронавируса, - Киевская школа экономики
18:58
Наталья Диденко
В Украине ожидается беззаботная погода, - Наталья Диденко о теплых +25 °C
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV