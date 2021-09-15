Запрещенное оружие: оккупанты разместили 21 "Град", нарушив линию отвода, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 14 сентября.

ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в Орлоя. Речь идет о "Градах" (122 мм).



По линиям отвода, но вне выделенными местами хранения ОБСЕ заметила 47 танков на двух полигонах на оккупированной Луганщине. Из них 24 танка оккупанты разместили на полигоне вблизи н.п. Бугаевка. Там также обнаружены 66 боевых бронированных машин. Еще 23 танки террористы разместили на полигоне вблизи Круглика.

Миссия обнаружила признаки военного присутствия в зоне безопасности. Оккупанты разместили 2 боевые бронированные машины (БМП-1 и БМП-2) неподконтрольных правительству н.п. Долгое (Луганская область).

Также на полигоне вблизи н.п. Бугаевка они разместили 24 буксировочные и самоходные гаубицы.