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"Запоздавшая нация". Белорусы проиграют, потому что не хватает исторической памяти, - Алексиевич

28 ноября, 2021 воскресенье
10:50
Мир Светлана Алексиевич

Нобелевская лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич считает, что белорусскому народу крайне не хватает собственной исторической памяти

Об этом она заявила в интервью минскому Euroradio , которое недавно из-за политического преследования стало говорить из Польши.

Писательница подчеркнула, что белорусы, действительно, предприняли попытку возрождения и во время уличных акций у них в сознании "выплыли и флаг, и "Жыве Беларусь", однако, для формирования политической нации освобождения от диктатуры Лукашенко этого недостаточно.

Речь идет, напомним, о запрещенном к использованию в современной Беларуси "националистическом" бело-красно-белом флаге или, как его называют сами белорусы, БЧБ.

"Мы действительно опоздавшая нация, нравится это кому-то или нет. Мы очень много потеряли времени, много потеряли лучших людей. За эти 30 лет люди стали ездить, стали видеть мир. Люди стали думать: “А кто я?”

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Каждый из нас - накопление рода, накопление общей коллективной памяти. И здесь, в конце концов, это выстрелило. Иначе не было бы столько людей, не было бы этого флага. Я до сих пор помню тот флаг, который несли взрослые и дети", - отметила она.

Вместе с тем, продолжила Алексиевич, белорусам следует также формировать собственное национальное сознание за счет изучения прошлого через книги и архивы, иначе власть и дальше будет эксплуатировать "крестьянскую психологию", которую "изучил" Александр Лукашенко.

"Нам, к сожалению, не на что опереться. А если и есть на что, то оно где-то спрятано в архивах, в книгах, которые народ не читает. 30 лет мы этого не делали, большинство людей жило – и их это не занимало". Поэтому всему нужно время, всему нужно учиться", - подытожила Светлана Алексиевич.


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Светлана Алексиевич
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