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Заповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал два корпуса, которые использовала УПЦ (МП)

12 сентября, 2023 вторник
20:22
Общество

Во вторник, 19 сентября, комиссия заповедника опечатала корпуса №№ 63, 64, которые использовались УПЦ (МП) как учебно-административные помещения

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Духовная академия и семинария УПЦ (МП) освободили помещения Киево-Печерской лавры, после чего комиссия заповедника опечатала корпуса №№ 63, 64, которые УПЦ (МП) использовала как учебно-административные помещения.

"Национальный заповедник Киево-Печерская лавра законно продолжает работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству. Позиция заповедника остается неизменной: все объекты Киево-Печерской лавры должны быть возвращены в пользование государству, и это будет выполнено", - сообщает пресс-служба заповедника.

Исполняющий обязанности директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко на брифинге заявил, что следующими планируется освободить и опечатать три корпуса в верхней части монастырской территории лавры, которые использовались в качестве гостиниц и в которых до сих пор находятся люди.

Он сообщил, что эти корпуса ранее были реконструированы и отремонтированы за бюджетные средства, а затем их стали использовать в качестве бизнеса церковных функционеров.

"Этот бизнес мы должны прекратить, а государство должно полностью вернуть под контроль эти объекты. Этот гостиничный бизнес не отвечает монашеской жизни", - заявил Остапенко.

И.о. директора говорит, что "отели" существовали без налогов, только с наличной оплатой, а коммунальные расходы платились, как для населения. Пока государство дотировало эти объекты, их сдавали как доходный бизнес отдельных лиц.

"Это стандартные отели 3-4 звезды, цены там колебались от 1000 до 1400 грн. Насколько я знаю, все это происходило за наличные деньги. Говорят, что эти деньги шли на "пожертвования". На самом деле не уплачивались никакие налоги, никакие сборы, не уплачивался туристический сбор, хотя это туристическая деятельность", - сказал и. о. руководителя заповедника.

По его словам, по документам заповедника эти помещения считаются техническими, однако их предоставляют для проживания. И. о. директора сообщает, что в настоящее время там проживает около 40 человек: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах, а в 54-м - около 20 человек. Все они отказываются покинуть территорию этих "отелей".

"Эта ситуация очень похожа на контрнаступление: то есть, когда будет возвращен Мелитополь - трудно сказать, но мы двигаемся в правильном направлении и точно государство должно полностью восстановить контроль над всем государственным, расположенным в пределах Киево-Печерской лавры", - заявил Максим Остапенко.

Ситуация в Киево-Печерской лавре

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещения. 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также о запечатывании тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытались сорвать ее работу. 5 июля в Лавре были введены ограничения на вход. 9 июля полиция разрешила проход верующих УПЦ (МП) только по паспортам.

4 июля Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры "в случае их насильственного выселения".

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя. А уже 14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП на содержание под стражей.

28 июля Киевскому окружному административному суду в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ подано исковое заявление относительно экспертизы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

9 августа 2023 г. Хозяйственный суд г. Киева признал законным решение Заповедника о расторжении договора с УПЦ МП.

В СБУ сообщили , что вид меры пресечения – залог за митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя, по прозвищу Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

С 11 августа временно прекратили доступ к нижней части Киево-Печерской лавры из-за системного препятствования работе Заповедника по доступу к помещениям.  В тот же день прихожане забаррикадировались в нескольких корпусах заповедника "Киево-Печерская лавра". Они игнорируют просьбу комиссии предоставить доступ к зданиям.

По состоянию на 13 августа заповеднику "Киево-Печерская лавра" удалось вернуть 11 построек на территории Нижней лавры. Еще около 30 помещений остаются в пользовании Московского патриархата.

Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" 15 августа вместе с правоохранителями осмотрела два из трех заблокированных сторонниками УПЦ (МП) корпусов монастыря.

Украина
УПЦ МП
новости Киева
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