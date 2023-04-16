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Заповедник "Аскания-Нова" - от основания до оккупации

16 апреля, 2023 воскресенье
08:30
Новости

16 апреля 2023 года отмечается 160 лет со дня рождения ученого в областях растениеводства, животноводства, акклиматизации, природопользования и заповедного дела Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна, который в 1898 году основал заповедник "Аскания-Нова"

Основатель заповедника "Аскания-Нова"

Барон Фальц-Фейн Фридрих был не только помещиком, но и выдающимся ученым, основавшим заповедник "Аскания-Нова". Благодаря глубоким знаниям и кропотливому труду, человек сумел вырастить сад в полупустой степи, создал зоопарк, сумел акклиматизировать многие виды диких птиц и животных, завезенных со всех континентов Земли.
Когда Фридриху исполнилось семнадцать лет, отец подарил ему восемь десятин земли. Именно в этом месте он создал первый вольер для степных животных.

Заповідник «Асканія-Нова»

С тех пор Фридрих Фальц-Фейн плодотворно учился и путешествовал, осматривая самые большие в мире ботанические сады и зоопарки. В 1898 году Фридрих закладывает новые заповедные участки. Их площадь составляет 120 и 500 десятин.
В 1898 году Фридрих создает зоопарк и ботанический сад. Все свои доходы человек тратит на заповедник, параллельно выстраивая в нем и важные атрибуты цивилизации: телефон, телеграф, водопровод, электричество, больницу, почту, библиотеку и т.д.

На рубеже веков в Аскании-Новой уже содержатся около двух тысяч разных видов животных. Впоследствии из-за тяжелой болезни Фридрих вынужден переехать в Германию. Человек очень тяжело переживает разлуку с заповедником, в который вложил не только все уроки своей жизни, но и душу и сердце. Умер Фальц-Фейн 2 августа 1920 г. в Берлине.

За время работы ученый успел вырастить сад, создать ботанический парк, открыть зоопарк. Одним из достижений Фридриха было спасение от вымирания дикой лошади Пржевальской.

В Херсонской степи ученый создал научный институт по изучению и сохранению природы края. К нему на встречи часто приезжали известные ученые со всего мира, чтобы поучаствовать в научных собраниях.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейна

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейна – это не только государственный заповедник, но и научно-исследовательское учреждение в системе Национальной академии аграрных наук Украины. Аскания-Нова – это самый большой степной заповедник в Европе. В 2009 году Аскания-Нова представляла Украину во Всемирном конкурсе New 7 Wonders of Nature.

Заповідник «Асканія-Нова»

В заповеднике проживает около восьмисот разновидностей диких копытных и гибридных форм свиней, оленей, антилоп, бизонов, быков, баранов, лам, верблюдов, ишаков Куланов, лошадей Пржевальского, шотландских пони и т.д.

Заповідник «Асканія-Нова»

В заповеднике также есть орнитопарк, насчитывающий более шестидесяти разновидностей птиц, среди них - фазаны, лебеди, аисты, утки, индийские и египетские гуси, страусы африканские, австралийские эму и южноамериканские нанду.
В заповеднике обитает восемнадцать видов млекопитающих, семь видов пресмыкающихся и земноводных, около 1155 видов членистоногих и 270 видов птиц.

Заповідник «Асканія-Нова»

В заповеднике произрастают 478 высших растений, шесть видов сосудистых растений (из Красного списка МСОП), двадцать из Красной книги Украины, девять видов из Европейской красной книги и два – из Приложения I Бернской конвенции.

Российская оккупация

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8 апреля 2023 года на официальном сайте учреждения обнародована новость о том, что оккупационные власти установили фактический контроль над Биосферным заповедником "Аскания-Нова".

"20 марта 2023 года в учреждение приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко," и.о. губернатора "Херсонской области, коллаборант В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений - Мещеряков Д.В.", - сообщается на сайте.

По информации из открытых источников, теперь фигурирует следующий документ: "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" от 07.03.2023 г. – Мещеряковым Д.В. (ИНН 910403459172) зарегистрировано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"".

Имя основателя Фридриха Фальц-Фейна не фигурирует теперь ни в одном документе оккупационных властей.

"Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! Верим в изменения и готовимся к возвращению Аскании-Нова под контроль Украины!", - говорится на сайте .

Украина
Херсонщина
оккупированные территории
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