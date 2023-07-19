Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Запорожсталь призвала налоговую не нарушать закон и возместить НДС

Запорожсталь призвала налоговую не нарушать закон и возместить НДС

19 июля, 2023 среда
07:03
Экономика Запорожсталь

Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы отказало ПАО "Запорожсталь" в возмещении налога на добавленную стоимость за март - апрель 2023 года на сумму более 350 млн грн, поэтому завод призвал ведомство пересмотреть свое решение и выплатить деньги

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что решение нарушает законодательные нормы, закрепленные в Налоговом кодексе Украины и подзаконных актах, гарантирующих украинскому бизнесу право на возмещение НДС.

"Отказ украинскому производителю, которым является Запорожсталь, в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината Силам обороны Украины", - сказал генеральный директор Запорожстали Роман Слободянюк.

На заводе отметили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами. Сумма налоговых вычетов, которые в льготный период дополнительно уплатил ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожского общества, превышает 350 млн гривен, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме, говорится в сообщении.

Налоговая же свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров Запорожстали. В пресс-службе подчеркнули: эти санкции персональны и никак не влияют на стабильную работу предприятия, а самого завода в списке санкций нет.

"Наложение санкций на часть акционеров Запорожстали не влечет блокирование деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с акционерами, на которых были наложены санкции. Запорожсталь настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, которое фактически к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству", - отметили в комбинате.

Справка: Акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли. Третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине. Комбинат производит чугун, сталь, а также листовой прокат.

Общество
Запорожье
Запорожская область
Читайте также:
обстріл, ППО
18 июля, 2023 вторник
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
Денис Шмигаль
18 июля, 2023 вторник
Правительство утвердило постановление о начале восстановления Каховской ГЭС
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
18 июля, 2023 вторник
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
08:00
OPINION
Украине нужно побольше "Уолкеров"
07:34
Обновлено
Россия атаковала Киев "шахедами". Одессу обстреляли ракетами. Ситуация в Украине
07:24
Обновлено
В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне и эвакуации жителей 4 населенных пунктов
07:09
В Кропивницком раздались взрывы
06:52
Урсула фон дер Ляен: Важно разблокировать Черное море, чтобы продолжить экспорт зерна из Украины
06:36
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Восточного моря
06:23
ВСУ имеют тактические успехи вдоль границ Харьковской и Луганской областей, - ISW
05:54
Госдеп США
Россия продолжает использовать продовольствие как оружие и далее получает рекордную прибыль от экспорта, - Госдеп США
05:25
Обновлено
В Беларусь прибыла шестая колонна вагнеровцев: сколько боевиков в стране
04:47
"Он действительно хороший человек": новый тренер "Челси" признался, что уже разговаривал с Мудриком
03:36
"Очень жалко: в Финляндии отреагировали на выход РФ из "зернового соглашения"
02:56
Легендарного голкипера ван дер Сара выписали из реанимации
01:45
Кулеба
Кулеба на заседании ООН зачитал отрывки из дневников детей в оккупации
01:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
00:48
На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля
00:03
Увидели Бучу и возвращаются домой с правдой о войне - Зеленский о встрече с африканскими журналистами
00:03
Саудовская Аравия и Турция ведут тайные переговоры о возвращении похищенных РФ детей в Украину, к дискуссиям присоединяется Абрамович, - FT
2023, вторник
18 июля
23:30
Эксклюзив
Путин договорится с Эрдоганом о зерне, - Климкин
23:28
"Вскоре будут новости": Зеленский провел важное совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Враг запустил "шахеды": около полуночи возможна тревога на юге Украины
22:43
В Украине разрешили получать офицерские звания военным без высшего образования
22:38
Генерал Милли: Медленное контрнаступление ВСУ – это разница между реальностью и войной на бумаге
22:21
Обновлено
ПВО, боеприпасы и обучение на F-16: Остин об итогах "Рамштайна-14"
22:01
Никарагуа заблокировало декларацию саммита ЕС-Латинская Америка с осуждением агрессии РФ в Украине
21:59
"Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года": Саакашвили передал письмо The Times из заключения в Грузии
21:38
Уоллес: Раскол в армии РФ реальный, а потери ужасные – Россию можно победить
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
У ВСУ есть возможности, чтобы минимизировать попытку наступления РФ. Колонка Сергея Згурца
21:27
Эксклюзив
Путин попытается поехать в ЮАР на саммит БРИКС, - Климкин
21:12
В больнице скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара РФ по Умани 28 апреля
21:08
Эксклюзив
Россияне стремятся к боевой ничьей, - бывший командир взвода батальона "Айдар" Дикий
20:58
Зеленский подписал указ о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
20:34
Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы
20:21
В Луганской области оккупанты разместились в поликлинике, в Донецкой - построили блиндажи на базах отдыха
20:06
OPINION
Трамплин для пропасти, или Сколько будет длиться война
19:49
До конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры должны передать государству, - директор музея
19:36
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС
19:34
В Киеве выявили вспышку острой кишечной инфекции, 10 человек попали в больницы
19:16
Франция предоставила политическое убежище российскому военному Филатьеву, воевавшему против Украины
19:06
Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине БТР M113
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV