Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что решение нарушает законодательные нормы, закрепленные в Налоговом кодексе Украины и подзаконных актах, гарантирующих украинскому бизнесу право на возмещение НДС.

"Отказ украинскому производителю, которым является Запорожсталь, в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината Силам обороны Украины", - сказал генеральный директор Запорожстали Роман Слободянюк.

На заводе отметили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами. Сумма налоговых вычетов, которые в льготный период дополнительно уплатил ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожского общества, превышает 350 млн гривен, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме, говорится в сообщении.

Налоговая же свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров Запорожстали. В пресс-службе подчеркнули: эти санкции персональны и никак не влияют на стабильную работу предприятия, а самого завода в списке санкций нет.

"Наложение санкций на часть акционеров Запорожстали не влечет блокирование деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с акционерами, на которых были наложены санкции. Запорожсталь настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, которое фактически к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству", - отметили в комбинате.

Справка: Акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли. Третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине. Комбинат производит чугун, сталь, а также листовой прокат.