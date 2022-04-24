"Запорожсталь" после приостановки возобновила работу и работает вполсилы

Об этом сообщил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, пишет "Интерфакс-Украина".



"Мы были вынуждены приостановить производство и почти 33 дня находились в состоянии горячей консервации. После того, как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство", – сказал Мироненко.



Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности", - добавил гендиректор.



По данным "Метинвеста", криворожские горно-обогатительные предприятия группы работают примерно на 40% мощностей.

Напомним, в начале апреля "Запорожсталь" начала поэтапно возобновлять производство и вскоре планировала заработать по полной.



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