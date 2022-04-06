"Запорожсталь" поэтапно восстанавливает производство и вскоре планирует заработать на полную мощность

Об этом сообщает пресс-служба компании "Метинвест", которой принадлежит комбинат.

"Предприятие частично вывело из режима горячей консервации аглофабрику. Постепенно, с получением чугуна, заработают следующие звенья производственной цепи: сталеплавильная печь, стан-слябинг-1150, прокатные станы цеха горячей и холодной прокатки. Для обеспечения стабильности производственного процесса уже функционируют транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения Запорожстали", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко отметил, что в Запорожье уже частично восстановлены производственные процессы на Запорожкоксе, Запорожогнеупоре и ЗЛМЗ.

"Запорожсталь также возвращается к жизни. Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", - отметил Мироненко.

Добавим, что предприятия группы "Метинвест" принадлежат миллиардеру Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому.

Отметим, 21 марта "Метинвест" приостановил работу металлургического комбината в Запорожье.

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