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Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: в МАГАТЭ прокомментировали

3 июля, 2023 понедельник
16:18
Мир

Запорожскую атомную электростанцию впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередачи, вызывающей у МАГАТЭ сдержанный оптимизм

О подключении ЗАЭС к резервной линии электропередачи сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"На выходных Укрэнерго еще раз вернуло в работу одну из линий электропередачи, которая обеспечивает питание Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что подключение произошло впервые за 4 месяца и является положительным, передает пресс-служба Агентства.

Там отметили, что подключение ЗАЭС к линии 330 кВ является важным шагом, поскольку в последние месяцы ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До начала полномасштабного вторжения в РФ таких линий было четыре.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередачи положительное, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

Новости
Общество
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
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