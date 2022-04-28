Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждения высоковольтной линии
На Юге Украины была повреждена высоковольтная линия, поэтому Запорожскую АЭС пришлось перевести в режим обслуживания только собственных нужд
Об этом сообщил Энергоатом в телеграм.
"По причине повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на минимальный уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных потребностей", – говорится в сообщении.
- Раньше на ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры. Также российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику
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