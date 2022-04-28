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Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждения высоковольтной линии

28 апреля, 2022 четверг
08:30
война с Россией

На Юге Украины была повреждена высоковольтная линия, поэтому Запорожскую АЭС пришлось перевести в режим обслуживания только собственных нужд

Об этом сообщил Энергоатом в телеграм.

"По причине повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на минимальный уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных потребностей", – говорится в сообщении.

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Запорожская АЕС
Энергоатом
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