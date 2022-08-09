Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона во вторник.

"Фактически с четверга мы имеем ухудшение ситуации на Запорожской АЭС. Сначала там началось с того, что персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму и первой условием этой программы является фактически тяжелое повреждение линий связи станции с энергосистемой Украины ", – сказал Котин.

По его словам, именно этот сценарий реализуют последние три дня, когда российские оккупанты повредили на ЗАЭС три линии электропередач. В настоящее время станция работает с одной линией выдачи мощности, что вляется очень опасным режимом работы АЭС.

Как пояснил глава Энергоатома, для того чтобы переключить ЗАЭС на Крым, оккупантам необходимо полностью обесточить ее и южные территории Украины в составе части оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

"Именно это прописано в программе, и после того как все это гасится (обесточивается, – ред.), они снова начинают запитывать области от подстанции в Джанкое, потом постепенно доходить до Каховской и от нее уже запитывать Запорожскую АЭС. И после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме – она останется на российской частоте", - сказал источник.

В то же время, период с момента обесточивания Запорожской АЭС окажется для нее самым опасным, подчеркнул Котин.

"Вот это их план, и они его начали реализовывать. Однако в тот период, когда будут полностью погашены регионы и отключена ЗАЭС от энергосистемы, это самый опасный режим для нее. Потому что все 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС включатся, и если будут какие-либо отказы этого оборудования, это будет угрожать расплавлением активных зон реактора", - резюмировал глава Энергоатома.

Как он дополнил, сейчас ситуация на Запорожской АЭС уже близится к предаварийной японской "Фукусиме-1" в 2011 году.

"На ЗАЭС мы от этой первой стадии "Фукусимы-1" уже очень близко, потому что там только одна линия. Как только она отключится, станция перейдет на дизели, и после этого все будет зависеть от надежности их работы и достаточности топлива, которое там есть для дизелей на ЗАЭС", – констатировал Котин.

Напомним, вечером 6 августа, российские террористы вновь обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb