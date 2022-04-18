Запорожское ТрО с утра 17 апреля ведет ожесточенные бои с оккупантами по всей линии фронта, враг применяет танки, БТРы и "Грады", – пресс-секретарь ОВА

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.



По его словам, батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны с 4 часов утра 17 апреля ведут упорные бои на всей длине линии фронта в зоне ответственности.



”Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка Волновахского района Донецкой области, а также Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное, что на Запорожье. Российские войска применяют танки, бронетранспортеры, пехоту, – написал Арефьев.



Кроме того, ведут обстрелы населенных пунктов области авиацией, реактивными системами залпового огня "Град", ствольной артиллерией, 120-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Червоное, Павловка, Орехов, Малая Токмачка. Ракетные и артиллерийские удары уничтожают гражданскую инфраструктуру, добавил он.

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Защитники самоотверженно держат оборону, местами совершая контрнаступательные операции при поддержке авиации, систем залпового огня, артиллерии, минометов, бронетранспортеров, уничтожая личный состав и технику врага.



При этом оккупанты и дальше сосредоточивают основные усилия на удержании позиций на временно занятой ими территории Запорожского края, а в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области оккупанты, вероятно, для проведения провокаций, зарисовывают на своей технике буквы Z и устанавливают украинские флаги.



Ссылаясь на данные Центра противодействия дезинформации, в оккупированном Крыму оккупанты готовят летние "лагеря переквалификации" для учителей Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, чтобы перевести их на "российские стандарты обучения".



17 апреля глава Запорожской районной администрации Олег Буряк сообщил, что российские оккупанты похитили его 16-летнего сына.



Россияне строят на территории Украины застенки, похищают представителей местной власти и всех, кого считают важными для местных общин, шантажируют учителей.



Оккупанты присваивают деньги, которые должны пойти на выплату пенсий и социальной помощи, блокируют и грабят гуманитарную помощь, таким образом доводя до голода жителей Запорожской и Херсонской областей.

В Михайловской общине Запорожской области оккупанты террором давят на госслужащих, работников коммунальных учреждений, врачей. По словам жителей общины, российские войска разместились в местном общежитии, совершают преступления и пытаются заставить торговые сети и аптеки перейти на поставки товаров из Крыма. Враги проводят обыски в жилищах гражданских людей, ищут бывших участников АТО/ООС по спискам, которые, вероятно, предоставили предатели из местных органов власти.



Оккупационные власти Мелитополя пытаются готовиться к 9 мая: с экранов на улицах города рассказывают о мелитопольцах-героях Советского Союза. При этом используют оккупационные символы – георгиевскую ленту.



”Вчера на территорию Кирилловки вошло несколько единиц техники российской армии. Местные жители сообщали о том, что слышали ряд взрывов. По сообщениям СМИ, солдаты страны-агрессора обыскивают дома общины и проверяют документы. Также известно, что оккупанты похитили поселкового голову Ивана Малеева и увезли в неизвестном направлении”, – отметил Иван Арефьев.



В Днепрорудном звучали выстрелы.



'"Возможно, таким образом россияне пытаются запугать местных предпринимателей, ведь им разрешили торговать на рынке только при условии, что 20% своей прибыли они будут отдавать оккупантам", - написал спикер ОВА.



Подобное происходит и в Токмаке: предприниматели заставляют платить налоги в пользу оккупантов, кроме того, токмачанам выдали пропуски в аннексированный россиянами Крым, ведь только оттуда им разрешено привозить продукты и товары первой необходимости в свои магазины.

Напомним, в Запорожье поселкового голову Ивана Малеева похитили 17 апреля примерно в 13:00 прямо из помещения Кирилловского поселкового совета.