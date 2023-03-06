Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На юге враг формирует резервы, часть которых подтянул с правобережья Херсонщины во время своего ухода. Как для противника, так и для нас – это стратегическое направление. Наша задача – освобождение и расчленение вражеской группировки на две части, а для россиян – это и сухопутный коридор, и выход к Азовому морю. То есть с точки зрения обороны врагу нужно держать юг, поэтому они сильно там заминировали, держат группировку. Но у нас есть информация, что они планируют там и продвигаться", - рассказал полковник СБУ.

Роман Костенко добавил, что основные войска противника находятся на Донецком направлении, где враг собирает ударные группировки, но и в Запорожском направлении тоже есть такие враждебные группировки и подготовленные части, о которых наше командование знает и обращает на это внимание.

"Запорожское направление является таким же угрожающим, как и восточное, то есть это два стратегических направления для обеих сторон, как для нас, так и для врага. На востоке идут более активные боевые действия, потому что противник видит там возможность захватить Бахмут и представить это как некую победу большого города, таким образом объяснить сдачу Херсона, а также те потери, которые понесет враг, тоже нужно как-то им оправдать. условия", - заметил Костенко.