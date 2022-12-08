Запорожское направление перспективно и для нас, и для противника, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народный депутат Украины, полковник СБУ отметил, что сейчас, когда вырисовалась линия на Востоке и мы закрепились по р. Днепр, Запорожское направление будет более активным
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Полковник СБУ дал комментарий о дальнейшем развитии ситуации в Запорожской области.
"Я соглашусь с некоторыми экспертами, которые говорили, что Запорожское направление с военной точки зрения перспективно и для одной, и для другой стороны. Например, если взять Восток, то там россияне пытаются проломить ситуацию с политической точки зрения, потому что им нужна победа, чтобы дать что-то на внутреннего и внешнего потребителя.А вот с военной точки зрения, противник больше смотрит в сторону Запорожья, потому что там есть у них некоторые успехи: они взяли Энергодар и отдельные позиции по р. Днепр, также закрепились напротив Никополя и других населенных пунктов. Если россияне будут наступать вдоль Днепра, то у них будут всегда закрыты фланги. Соответственно, с военной точки зрения это значительно лучше, если на перспективу есть планы у них там оставаться", - пояснил Костенко.
Роман Костенко подчеркнул, что с обеих сторон есть понимание перспективности этого направления, потому что для нас было бы правильно работать в коридоре Бердянск – Мелитополь, где проходят логистические артерии российской армии, а если их повредить, то война вернется в другое русло .
"Когда мы освобождали Харьковщину, то на Запорожье было относительное затишье, кроме артиллерийских дуэлей, потом все перевели внимание на Херсонское направление, которое было стратегически важно, то опять же на Запорожье не было активных оперативных движений. А сейчас, когда вырисовалась линия на Востоке и мы закрепились по р. Днепр, так что теперь Запорожское направление будет более активным", - отметил полковник СБУ.
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