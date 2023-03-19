Об этом в telegram сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию. После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске", - написал Федоров.

В частности, он также напомнил, что Сауленко способствовал вывозу украинского зерна через Бердянский порт в РФ.