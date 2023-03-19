Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру Бердянска в виде 15 лет тюрьмы
Запорожский суд назначил наказание коллаборанту из временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко – 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества
Об этом в telegram сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию. После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске", - написал Федоров.
В частности, он также напомнил, что Сауленко способствовал вывозу украинского зерна через Бердянский порт в РФ.
- 21 марта 2022 года во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты нашли предателя и назначили его мэром. Речь идет об Александре Сауленко.
- 28 сентября СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донетчине, Херсонщине и Запорожье, среди них - Александр Сауленко.
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