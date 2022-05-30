"Запорожский мститель": срочник Нацгвардии из ПЗРК сбил 3 самолета РФ за полтора месяца

Об этом сообщила Национальная гвардия в Фейсбуке.

"У "Призрака Киева" есть напарник, безжалостно уничтожающий вражеские самолеты. Срочник Нацгвардии в Запорожской области за полтора месяца сбил уже три вражеских самолета, умело применяя ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.

Очередной Су-25 "Грач" военнослужащий сбил 29 мая, отмечает Нацгвардия и называет его "Запорожским мстителем".

Мечность военного нагоняют страха на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам, говорят в Нацгвардии.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" – говорит нацгвардеец.

Напомним, 23 мая срочник Нацгвардии уничтожил российский боевой штурмовик Су-25.

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