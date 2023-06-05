Запорожский фронт начинает оживать, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что артиллерийские удары со стороны ВСУ производятся уже на ближайших рубежах обороны противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Запорожский фронт начинает оживать. Количество артиллерийских ударов по объектам противника на оккупированной территории существенно увеличилось. И это свидетельствует о том, что артиллерийские удары производятся уже на ближайших рубежах обороны противника. Есть информация, касающаяся продвижения 31-й механизированной бригады ВСУ на 3 км в глубь оккупированной противником территории, между Запорожской и Донецкой областями, на стыке двух российских группировок, что усложняет врагу управления своими силами. Я считаю, что такие действия с нашей стороны - это разведка боем. И такие действия будут происходить на нескольких направлениях Запорожского фронта, чтобы ввести противника в заблуждение", - заметил Згурец.
Военный эксперт добавил, что на восточном фронте также происходят формовочные действия, связанные с уничтожением объектов противника в глубине его вражеской обороны.
"На направлении Сватово - Кременная ВСУ отбросили противника на 400 метров", - подчеркнул Згурец.
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