Запорожский фронт начал оживать, начинается период формирования будущего поля боя, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что у ВСУ должен быть план, который не позволит РФ воспользоваться преимуществом глубокой обороны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В настоящее время вроде бы все очевидно, что нам нужно наступать в направлении Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Но за этой очевидностью должен стоять такой план, который не позволит россиянам воспользоваться преимуществом глубокой обороны, которую они пытаются построить на этом участке фронта", - отметил Згурец.
По словам эксперта, Запорожский фронт начал оживать.
"Там уже совершаются рейдовые действия нашими военными, происходит разведка боем, осуществляются удары вглубь территории противника. Уже начинается период формирования будущего поля боя, напоминающего операцию с освобождением правого берега Херсонщины", - подчеркнул Згурец.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
- Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев считает , что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях
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