Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В настоящее время вроде бы все очевидно, что нам нужно наступать в направлении Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Но за этой очевидностью должен стоять такой план, который не позволит россиянам воспользоваться преимуществом глубокой обороны, которую они пытаются построить на этом участке фронта", - отметил Згурец.

По словам эксперта, Запорожский фронт начал оживать.

"Там уже совершаются рейдовые действия нашими военными, происходит разведка боем, осуществляются удары вглубь территории противника. Уже начинается период формирования будущего поля боя, напоминающего операцию с освобождением правого берега Херсонщины", - подчеркнул Згурец.