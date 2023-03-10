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Запорожские коллаборанты пожаловались Путину на нехватку педагогов. На оккупированные территории отправят российских учителей

10 мартa, 2023 пятница
02:29
война с Россией

На временно оккупированной части Запорожской области недостаточно школьных педагогов, но российские террористы отправят в захваченные школы своих пропагандистов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Коллаборант Евгений Балицкий пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что на временно оккупированных районах Запорожской области учителей нет.

Главный российский террорист пообещал направить в Запорожье российских педагогов. Учителям-пропагандистам создадут "особые условия". Речь идет об увеличенной зарплате и статусе участника боевых действий, их расселяют в восторженные дома украинцев, выехавших из-за оккупации.

"Эта ситуация хорошо иллюстрирует степень поддержки оккупации местным населением, ведь даже несмотря на закрытие школ из-за выезда большинства родителей в регионе нет учителей, потому что последние отказываются от сотрудничества с врагом. Заметим, что свезенные педагоги на ВОТ имеют пропагандистскую функцию и занимаются русификацией украинцев. Именно эти гастролеры навязывают детям мировоззрение Кремля и его видение истории. Следовательно, эти учителя являются военными преступниками и понесут ответственность", - пишет Центр.

  • В Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в русские школы.
Украина
Россия
Владимир Путин
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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