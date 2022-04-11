Запорожская журналистка, похищенная российскими оккупантами, освобождена из плена, - родственники

Об этом в Facebook сообщила сестра Александра.

"Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!" – говорится в сообщении.

Напомним, о похищении журналистки стало известно 29 марта. Ее задержали в родном селе, где она ухаживала со старенькой бабушкой по обвинению в поддержке и укрывательстве украинских военных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb