Запорожская журналистка, похищенная российскими оккупантами, освобождена из плена, - родственники
Ирина Дубченко, которую российские оккупанти захватили в плен в пгт Розовка Запорожской области, вернулась домой
Об этом в Facebook сообщила сестра Александра.
"Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!" – говорится в сообщении.
- Напомним, о похищении журналистки стало известно 29 марта. Ее задержали в родном селе, где она ухаживала со старенькой бабушкой по обвинению в поддержке и укрывательстве украинских военных.
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