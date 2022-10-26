Запорожская ОВА призвала жителей покинуть Пологовский район

Об этом сообщает официальный telegram-канал Запорожской ОВА.

"Из-за ведущихся на территории Пологовского района активных боевых действий власти призывают людей срочно выезжать в более спокойные и безопасные места Украины. Так, например, город Орехов в результате вражеских ракетных обстрелов разрушен почти на 70%, в некоторых населенных пунктах района пока остается около 20% жителей", - говорится в обращении к украинцам.

Мирное население, которое до сих пор остается в зоне активных боевых действий, имеет возможность выехать на специальных эвакуационных автобусах или на собственном транспорте.

Организацией выезда и разработкой плана занимаются руководители территориальных общин, а с записью людей на эвакуацию помогают местные волонтеры.

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