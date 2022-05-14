Запорожская ОВА прекращает сотрудничество с Беларусью

Об этом в телеграмме сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Документы о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с республикой Беларусь по моему поручению уже подготовлены", - отметил он.

Будет приостановлено действие соглашений 2018 года, заключенных в Гомеле с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси. Также Запорожская ОВА расторгает договор 1993 об экономическом сотрудничестве между Запорожской оюласстью и Беларусью.

Беларусь разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной.

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