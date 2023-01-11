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Запорожская область стала хабом для раненых военных РФ и их техники, - Федоров

11 января, 2023 среда
15:38
война с Россией

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, Запорожская область стала хабом для уничтоженной вражеской военной техники и личного состава: морг Мелитополя переполнен

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил во время эфира марафона "Единые новости".

Он заявил, что морг Мелитополя переполнен: в городе распространяется реклама похоронного бюро по отправке тел в Россию.

В селе Великая Белозерка местную школу переоборудовали под морг, также Федоров добавил, что экскаватор местной агрофирмы используют для рытья вражеских братских могил.

В Токмаке реанимация переполнена тяжелоранеными российскими военными, 11 января на Волноваху из города отправился железнодорожный вагон-рефрижератор, заполненный телами россиян.

"После взрывов в Мелитополе с 7 на 8 января вчера оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма. А по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники", - отметил мэр Мелитополя.

  • Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о ситуации в городском морге: туда прибыла очередная партия российских медиков. Их перекидывают на временно оккупированные территории для того, чтобы они оказывали помощь российским раненым и заболевшим военнослужащим.

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Украина
Россия
Запорожье
Мелитополь
Запорожская область
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