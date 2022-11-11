Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Каков будет следующий сценарий, знают только в Генштабе ВСУ. А по моему мнению, я не вижу сценария с форсированием реки Днепр украинскими силами, а считаю, что будет наше закрепление на правом берегу и обустройство позиций для того, чтобы осуществлять эффективную контрбатарейную борьбу и снизить риски для Херсона, а также для населенных пунктов на правом берегу", - отметил военный эксперт.



Александр Коваленко добавил, что россиян нужно лишить возможности использовать ствольную и реактивную артиллерию по правобережью, хотя они могут привлекать ЗРК С-300, соответственно, к сожалению, Херсон может перенять печальную эстафету от Николаева и к этому нужно быть морально и психологически готовыми.



"Что касается дальнейшего контрнаступления, особенно на левобережной части Херсонщины, то освобождение этой территории я вижу через Запорожскую область, а не через форсирование реки Днепр. Потому что на левобережной и правобережной частях Херсонщины противник сконцентрировал большое количество сил и средств, суммарно примерно 40 БТГ" батальоно-тактические группы - ред.) А после того, как враг окончательно сбежит с правого берега, эти 40 БТГ будут находиться на левом берегу реки Днепр, а часть из них будет передислоцирована в Запорожскую область, чтобы там держать оборону. также понимают, что Запорожская область – это фактически ключ ко всему Югу и ко временно оккупированному Крыму тоже", - пояснил Коваленко.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что на Юге уволен уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы покинуть Херсон.

11 ноября ОК "Юг" сообщило о ситуации в Херсонской области, что ВСУ продвигаются, а кафиры экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр.

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