Запорожская область – ключ к освобождению всего Юга и Крыма, – военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", считает, что освобождение левобережной части Херсонщины должно состояться через Запорожскую область, а не через форсирование реки Днепр
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Каков будет следующий сценарий, знают только в Генштабе ВСУ. А по моему мнению, я не вижу сценария с форсированием реки Днепр украинскими силами, а считаю, что будет наше закрепление на правом берегу и обустройство позиций для того, чтобы осуществлять эффективную контрбатарейную борьбу и снизить риски для Херсона, а также для населенных пунктов на правом берегу", - отметил военный эксперт.
Александр Коваленко добавил, что россиян нужно лишить возможности использовать ствольную и реактивную артиллерию по правобережью, хотя они могут привлекать ЗРК С-300, соответственно, к сожалению, Херсон может перенять печальную эстафету от Николаева и к этому нужно быть морально и психологически готовыми.
"Что касается дальнейшего контрнаступления, особенно на левобережной части Херсонщины, то освобождение этой территории я вижу через Запорожскую область, а не через форсирование реки Днепр. Потому что на левобережной и правобережной частях Херсонщины противник сконцентрировал большое количество сил и средств, суммарно примерно 40 БТГ" батальоно-тактические группы - ред.) А после того, как враг окончательно сбежит с правого берега, эти 40 БТГ будут находиться на левом берегу реки Днепр, а часть из них будет передислоцирована в Запорожскую область, чтобы там держать оборону. также понимают, что Запорожская область – это фактически ключ ко всему Югу и ко временно оккупированному Крыму тоже", - пояснил Коваленко.
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