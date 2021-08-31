Запорожская и Волынская области имеют самые низкие показатели вакцинации педагогов, - Шкарлет

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Так, он отметил, что Житомирская и Киевская области уже преодолели порог в 65% вакцинированных педагогов, но это с учетом тех, кто получил и одну, и уже две дозы вакцины.

"Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", - подчеркнул Шкарлет.

Министр напомнил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации и выход Украины из "зеленой" зоны карантина, работать в очном формате смогут только те школы, где будет вакцинировано не менее 80% персонала.

КГГА установила ряд запретов , которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября.

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