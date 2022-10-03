Премьера видео состоялась на официальном YouTube канале группы.

Музыку и слова к песне еще несколько лет назад написал лидер группы "Хорта" Андрей Лобода. Видео, в котором пейзажи Запорожья сменяются видео украинских защитников и кадрами с лайф-выступлений музыкантов, снял режиссер Влад Степанов.

"Очередное утро украинский город Запорожье встречает прилетами от оккупантов, всего несколько дней прошло, как случилась одна из великих трагедий для каждого из нас. Ни один псевдореферендум и коллаборант не сможет сломать наш город в борьбе за нашу независимость. Мы были, есть и будем - украинцами, потомками запорожских казаков!" – отметили в комментарии к видео музыканты.

Артисты выразили большое уважение украинским героям, которые сейчас защищают Украину.

"Победили тогда, выстоим и сейчас! Все будет Украина! Запорожье – это Украина!" – добавили они.

Андрей Лобода скончался 27 января 2015 года в Запорожье.

Музыкальный проект перезапустился в 2019 после громких выступлений на фестивале Khortytsiya Freedom 2019 и День города Запорожье 2019.

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