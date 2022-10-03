Запорожская группа "Хорта" ответила новым клипом на путинские псевдореферендумы
Украинская группа "Хорта", играющая этнический хип-хоп, презентовала клип на песню "Запорожье - это Украина", в которой выразила отношение к российской оккупации регионов Украины
Премьера видео состоялась на официальном YouTube канале группы.
Музыку и слова к песне еще несколько лет назад написал лидер группы "Хорта" Андрей Лобода. Видео, в котором пейзажи Запорожья сменяются видео украинских защитников и кадрами с лайф-выступлений музыкантов, снял режиссер Влад Степанов.
"Очередное утро украинский город Запорожье встречает прилетами от оккупантов, всего несколько дней прошло, как случилась одна из великих трагедий для каждого из нас. Ни один псевдореферендум и коллаборант не сможет сломать наш город в борьбе за нашу независимость. Мы были, есть и будем - украинцами, потомками запорожских казаков!" – отметили в комментарии к видео музыканты.
Артисты выразили большое уважение украинским героям, которые сейчас защищают Украину.
"Победили тогда, выстоим и сейчас! Все будет Украина! Запорожье – это Украина!" – добавили они.
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