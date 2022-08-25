Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети, - Энергоатом
25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре впервые в истории была отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита
В эфире Еспресо эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная прокомментировала ситуацию на ЗАЭС.
"Была разрушена линия электропередач в 750 киловольт, последняя из четырех, на которую ЗАЭС подавала энергию, уходящую в общую энергосистему Украины.
В итоге пятый энергоблок совершил аварийную остановку и включились резервные дизель-генераторы из-за потери энергоснабжения. На шестом блоке упала мощность, и он работал на свои нужды", - рассказала Кошарна.
Впрочем, впоследствии российские захватчики восстановили эту линию электропередач и шестой энергоблок начал набирать мощность.
"Я считаю, он должен быть остановлен, потому что есть разница, когда аварийно останавливают блоки. В случае потери внешнего энергоснабжения и неподключения генераторов - расплавление активной зоны. Тяжелая авария происходит за 3-6 часов. Если блок в холодной остановке - это несколько дней занимает. Тогда если теряется энергоснабжение - расплавление происходит 27 часов. За это время можно управлять аварией. Ситуация тяжелая", - добавила эксперт по ядерной энергетике.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает в телеграме, что в результате этого события энергоблок №6 отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.
В Энергоатоме подчеркнули, что полное отключение ЗАЭС от энергосети произошло впервые в истории станции.
"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС от Запорожской ТЭС", - добавляют в пресс-службе.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов успокоил горожан: "По состоянию на 14:30 радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует естественному".
Городской голова подчеркнул, что принимать препарат с содержанием калия йодида сейчас нет необходимости.
- 22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции
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