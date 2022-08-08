Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, - Энергоатом

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

"В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высокая пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - пишут в ведомстве.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - отмечают в Энергоатоме.

Напомним, вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС

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