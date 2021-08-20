Запорожская АЭС отгрузила первую партию медицинского кислорода

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.



"На азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС состоялось отгрузки первой партии медицинского кислорода. 70 баллонов отправились в Ореховский больницу", - говорится в сообщении.



Следующая партия, отметили в пресс служба, будет отправлена в Донецкую область в Великокостянтинивську центральную районную больницу. Также прорабатывается заявка из Мелитополя.



В пресс-службе заметили, что АКС №2 производит высококачественный кислород, полностью соответствует требованиям лекарственного препарата. Сейчас на станции проведен полный цикл производства. Качество кислорода контролирует контрактная лаборатория, но после получения необходимого разрешения, этим будет заниматься водно-радиохимическая лаборатория ЗАЭС.



По словам уполномоченного по производству медицинского кислорода отдела технического контроля Юлии Мельниковой, процесс производства находится под постоянным контролем. Станция имеет возможность предоставлять свои баллоны или заправлять те, что поступают из больниц.

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