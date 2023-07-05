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OPINION

Запорожская АЭС: игра "у кого крепче яйца"

Вадим Денисенко
5 июля, 2023 среда
10:02
Мнение

Вероятность подрыва именно АЭС — минимальная

О Запорожской АЭС. Если что, я в Запорожье...

Я уже не раз писал: главный комплекс Путина — комплекс Карибского кризиса. Он считает, что если бы Хрущев не испугался, то Америка перестала бы существовать как великое государство. Он хочет переиграть этот самый кризис, полагая, что перед ним испуганный слабак Байден.

Сейчас идет игра "у кого крепче яйца". И наша задача: доказать, что у нас. Вероятность подрыва именно АЭС — минимальна. Хотя провокации, включая небольшое загрязнение локальных территорий, существуют (это ни в коем случае не прямой ядерный удар тактическим оружием).

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Ближайшие дни будут самые трудные, с точки зрения психологии. 22-23.02.22 я всем говорил: страшно, уезжайте. Не уехали, не переливайте из пустого в пустое. И подумайте о тех, кто сейчас здесь на передовой, и все это читает.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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