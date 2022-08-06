"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух", - Подоляк об обстрелах россиян
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на провокации российских оккупационных войск, совершенных вчера, 5 августа, на территории Запорожской АЭС, отметив, что чудом удалось избежать мировой катастрофы
Об этом он написал в твиттер.
"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ/ООН должны жестко потребовать от россиян выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – написал Подоляк.
- Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.
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