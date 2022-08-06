"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух", - Подоляк об обстрелах россиян

Об этом он написал в твиттер.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ/ООН должны жестко потребовать от россиян выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – написал Подоляк.

Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb