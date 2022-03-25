Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Запорожье в безопасности, однако это не значит, что противник не планирует захват, - офицер ВСУ о ситуации в городе
Эксклюзив

Запорожье в безопасности, однако это не значит, что противник не планирует захват, - офицер ВСУ о ситуации в городе

25 мартa, 2022 пятница
17:50
война с Россией Запорожье

Валерий Прозапас отметил, что в южную часть Запорожской области продолжают прибывать силы противника

"Оккупанты угрожают беженцам на блокпостах, что с Запорожьем будет то же, что и с Мариуполем", – сказал он в эфире Espreso TV.

Читайте также: Мы должны ежедневно напоминать о себе Европе, чтобы они не устали от этой войны, чтобы активно выходили на протесты, - нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе

Прозапас добавил, что противник добился успехов на Юге Запорожской области, захвачены крупные областные центры – Мелитополь, Бердянск, немного ближе к Запорожью – Васильевка, Пологи. По словам офицера, сам город вне самой красной зоны риска, однако это не значит, что противник не планирует наступления: "К сожалению, и через Азовское море, и через Чонгар продолжают прибывать подкрепления противника на Юг нашей области", - отметил офицер.

Также он подчеркнул: "Город готовится к обороне, легкой прогулки по Запорожью оккупантам точно не будет, сил и средств хватает. Бои идут под Запорожьем, там уже много "200-х" россиян и взятых в плен".

  • Напомним, в Запорожской области на полтора суток введут комендантский час

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
24 мартa, 2022 четверг
"Николаев дает жару, орки отступают, хотят закрепиться на позициях, однако у них это плохо получается": советница патронатной службы начальника николаевской ОВА
Владимир Огрызко
23 мартa, 2022 среда
Путина остановит любое решение НАТО об обороне Украины. Вероятность физического уничтожения агрессора мизерна, - Огрызко
Роман Абрамович
23 мартa, 2022 среда
Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича, - WSJ
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.18
    Продажа 33.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 мартa
18:20
Британско-гонконгский банк HSBC не будет работать с российскими клиентами
18:16
У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и госруководстве, – глава разведки Буданов
18:00
США назвали позицию Индии в отношении Украины "неудовлетворительной", но ожидаемой
18:00
Железнодорожное сообщение с Беларусью прекращено, - глава Ривненской ОВА
17:56
В Одесской области сбили три крылатые ракеты, - ОВА
17:52
Эд Ширан отреагировал на предложение группы "Антитела" провести вместе телемост в поддержку Украины: жду, чтобы послушать вашу музыку
17:46
Российский корабль обстрелял Санжейку в Одесской области, а позже заявил о "гарантиях безопасности" для прохода гражданских судов, - ВМС ВСУ
17:38
Hyatt
Сеть гостиниц Hyatt уходит из России из-за вторжения в Украину
17:31
Порошенко
Порошенко в эфире британского телевидения: Сейчас главная задача мира – спасти Украину
17:30
ДБР
ГБР открыло дело против экс-мера Изюма и его пособников, которые способствуют сдаче города
17:25
Бойцы ТрО освободили село Малиновку в Запорожской области
17:16
Первая российская компания вошла в технический дефолт
17:09
Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых Эрдоганом четырех пунктов, – Кулеба
17:09
США и НАТО готовят план действий на случай нападения РФ на страны Альянса
17:01
Подсанкционный российский олигарх Авен "не знает, как выжить" в Лондоне, - Financial Times
17:01
Украина прекратила действие всех соглашений с РФ о взаимном признании дипломов об образовании и ученых званиях
16:55
В Киевской области вводят комендантский час до утра 26 марта
16:52
Китай
В ЕС подозревают, что Китай может поставлять техническое оборудование в РФ, чтобы смягчить влияние санкций
16:43
На перроне Вильнюсского вокзала, где останавливаются транзитные поезда из Москвы, открыли выставку фотографий войны в Украине
16:32
Азовсталь
В Европе резко выросли цены на сталь после вторжения России в Украину
16:29
Риск химатаки увеличился: российская армия может применить зарин в городах Украины, в которых не получается прорвать оборону, - Центр противодействия дезинформации
16:17
В ближайшие недели этого не произойдет: для захвата Киева россиянам требуется минимум втрое больше сил, чем сейчас, - штаб Командования Сухопутных войск ВСУ
16:15
Украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию
16:09
Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве
16:03
Оккупанты планировали уже 25 марта вернуться домой: СБУ перехватила разговор российского военного
15:53
Макаров, Киевской области, в "серой зоне", никакие войска его не контролируют, - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ
15:51
В Луганской области ввели режим светомаскировки
15:48
Байден прибыл в Польшу, где встретится с Дудой и беженцами из Украины
15:47
Почта Польши выпустила марки и конверты в поддержку Украины
15:40
Русские военные
В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались воевать, – Силы обороны Запорожского края
15:28
Пятеро полицейских в Луганской области перешли на сторону оккупанта
15:25
Уничтожили мотострелковую бригаду оккупантов и ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ, враг деморализован, - Арестович
15:23
В Праге улицу, где находится посольство РФ, назвали именем Украинских героев
15:23
Почти 3,7 миллиона человек уехали из Украины после вторжения России, - ООН
15:14
Утром защитники Мариуполя уничтожили две вражеских БМД
15:06
"Надеемся, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира": МИД Украины отреагировал на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики
15:05
В Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ, – Арестович
15:01
В Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь
14:47
В полиции рассказали, как распознать мародеров и диверсантов
14:41
Эксклюзив
Марина Даныдюк-Ярмолаева: Украина в огне. Как мы изменились за месяц большой войны?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV