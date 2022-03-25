Запорожье в безопасности, однако это не значит, что противник не планирует захват, - офицер ВСУ о ситуации в городе
Валерий Прозапас отметил, что в южную часть Запорожской области продолжают прибывать силы противника
"Оккупанты угрожают беженцам на блокпостах, что с Запорожьем будет то же, что и с Мариуполем", – сказал он в эфире Espreso TV.
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Прозапас добавил, что противник добился успехов на Юге Запорожской области, захвачены крупные областные центры – Мелитополь, Бердянск, немного ближе к Запорожью – Васильевка, Пологи. По словам офицера, сам город вне самой красной зоны риска, однако это не значит, что противник не планирует наступления: "К сожалению, и через Азовское море, и через Чонгар продолжают прибывать подкрепления противника на Юг нашей области", - отметил офицер.
Также он подчеркнул: "Город готовится к обороне, легкой прогулки по Запорожью оккупантам точно не будет, сил и средств хватает. Бои идут под Запорожьем, там уже много "200-х" россиян и взятых в плен".
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Напомним, в Запорожской области на полтора суток введут комендантский час
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