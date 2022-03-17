Запорожье способно принять около 30 тыс. переселенцев, - ОВА
Запорожье имеет потенциал и запасы пищи для приема более 30 тыс. переселенцев из-за войны РФ против Украины
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"У Запорожья сейчас есть потенциал и запасы продовольствия для приема около 30 тыс. человек", - отметил он.
Город 16 марта встретил колонны переселенцев из Мариуполя и Бердянска. Во второй половине дня россияне обстреляли колонну, в результате чего пострадали пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Вечером 16 марта в город прибыли 15 автобусов с бердянцами и мариупольцами, в том числе дети из интернатов. Воспитанников интернатов отправят во Львов и за границу.
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