Запорожье способно принять около 30 тыс. переселенцев, - ОВА

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .



"У Запорожья сейчас есть потенциал и запасы продовольствия для приема около 30 тыс. человек", - отметил он.



Город 16 марта встретил колонны переселенцев из Мариуполя и Бердянска. Во второй половине дня россияне обстреляли колонну, в результате чего пострадали пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.



Вечером 16 марта в город прибыли 15 автобусов с бердянцами и мариупольцами, в том числе дети из интернатов. Воспитанников интернатов отправят во Львов и за границу.

Напомним, российские оккупанты "градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.

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