Запорожье не будут переименовывать, – Нацкомиссия по стандартам языка

Обновленный список опубликован на сайте комиссии.

В пятницу, 30 июня, комиссия приняла дополнение к своему решению от 22 июня. В обновленном перечне сел, поселков и городов, которые рекомендовано переименовать, чтобы они соответствовали стандартам языка, нет Запорожья. Обсуждение вероятной смены названия этого города в обществе бурно обсуждали последние несколько дней.

В общей сложности к переименованию комиссия теперь рекомендует 10 городов: Бровары в Киевской области рекомендовано назвать Бровари; Сорокино в Луганской области комиссия рекомендует переименовать в Сорочино или Сорочее; Северодонецк в Луганской области - на Сиверскодонецк, Сиверскодонец или Сиверскодонецкое. Относительно городов Хрустальный, Боково-Хрустальное на Луганщине, Первомайск на Луганщине и в Николаевской области, Южноукраинск Николаевской области, Южное Одесской области и Первомайский Харьковской области, то комиссия рекомендует предложить им новые названия в установленном законодательством порядке.

История с рекомендацией переименовать Запорожье

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья. Там отметили, что название может не соответствовать стандартам.

28 июня уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к министру образования и науки Оксену Лесному с просьбой отменить решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании ряда населенных пунктов, в частности, Запорожье. По словам Кременя, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка уточнили, что не хотели рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, но получили обращение от жителей города. И подчеркнули, что предложение переименовать Запорожье носит рекомендательный характер.