Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сейчас мы должны синхронизировать историю с Днепром, которая связана со взрывом на АЭС. Нам нужно четко отработать пересечение потоков. Часть из Днепропетровской области, из Марганца, будет выходить в случае аварии на Запорожье, а из Запорожья часть людей будет выходить на Днепропетровскую область. Нам нужно развести все потоки, проработать все вопросы. Мы в полном контакте, понимание есть, осталось синхронизировать по часам все наши действия", - отметил он.

По словам Старуха, у областей есть 19 совместных планов реагирования.

"Химические предприятия, плотина Днепровской ГЭС и другие истории, в которых мы с Днепром связаны. У нас есть план на случай подтопления в случае прорыва дамбы, мы его обновили в сентябре 2021 года. Также сейчас синхронизируемся с соседями. Мы не совсем просчитывали ситуацию, мы просчитывали прорыв в нижнем бьефе от ДнепроГЭС, а если придет с верхнего - это поднимает ряд вопросов на Левобережье. Особенно между Запорожьем и Днепром, Днепром и Кременчугом, и так далее по всему Днепру до Киевского водохранилища", - подытожил глава ОВА.