Заполнить пробелы в календаре прививок: в Минздраве разъяснили, какие вакцины можно получать одновременно
Одновременное введение нескольких вакцин или использование многокомпонентных – привычная мировая практика. Таким образом можно не только уменьшить количество визитов в учреждения здравоохранения, но и обеспечить соблюдение графика обязательных прививок
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины .
При одновременном использовании нескольких вакцин, прививку необходимо делать в разные участки тела. Например, в правое и левое плечо, а малышам – в правое и левое бедро. Прививки в ягодицу не делают.
В один день, но в разные части тела можно ввести две и более инактивированные ("убитые") вакцины или анатоксины и "живую" и инактивированную вакцину или анатоксин. Если есть возможность соблюдать временной интервал, в первом случае он может быть произвольным (нужно ориентироваться на информацию, указанную в инструкциях к препаратам), во втором – не менее 1 месяца.
Несколько по-другому нужно комбинировать БЦЖ с другими вакцинами. Прививку вакциной БЦЖ не производят в один день с другими вакцинами. Остальные прививки можно делать с интервалом не менее 1 месяца до или после иммунизации вакциной БЦЖ (за исключением вакцинации от гепатита В).
Пока нет официальных данных, насколько упали темпы вакцинации в Украине от рутинных инфекций. Но учитывая, сколько медицинских учреждений уничтожили оккупанты и сколько украинцев вынуждены были покинуть свои дома, эта цифра может оказаться достаточно большой.
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