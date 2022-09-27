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Главная война с Россией Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может состояться примерно 1 октября, - ISW

Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может состояться примерно 1 октября, - ISW

27 сентября, 2022 вторник
08:40
война с Россией

РФ может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно отправить украинцев на войну против ВСУ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может состояться до или вскоре после 1 октября, начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины. Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированной и недавно аннексированной украинской территории в российский цикл призыва, расширив принудительную мобилизацию украинских гражданских для борьбы с Украиной", - сообщают в ведомстве.

Также сообщалось, что одним из мотивов для Путина объявить мобилизацию и аннексию вместе является расширение принудительной мобилизации украинцев, впрочем, гражданские лица не отвечают критериям текущего приказа РФ о частичной мобилизации - почти никто из них в мобилизованных возрастных категориях, скорее всего, не имеют опыт службы в российской армии. В то же время "новообразованных россиян" согласно законодательству на аннексированных территориях имели бы право призывать на военную службу.

В России же пытаются успокоить население, успехов нет, поскольку протесты состоялись по меньшей мере в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

"Кремль проводит объявленную частичную мобилизацию в запас так, будто это частичный призыв, что обостряет общественное недовольство", - отмечают аналитики.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • Из-за спешки и отсутствия инструкторов мобилизованные в России окажутся на передовой в Украине после минимальной подготовки.
  • Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. Владимир Омелян считает, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация , в том числе и на временно оккупированных территориях, ускорит его конец.

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Мир
Россия
мобилизация
оккупированные территории
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