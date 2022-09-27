Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может состояться до или вскоре после 1 октября, начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины. Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированной и недавно аннексированной украинской территории в российский цикл призыва, расширив принудительную мобилизацию украинских гражданских для борьбы с Украиной", - сообщают в ведомстве.

Также сообщалось, что одним из мотивов для Путина объявить мобилизацию и аннексию вместе является расширение принудительной мобилизации украинцев, впрочем, гражданские лица не отвечают критериям текущего приказа РФ о частичной мобилизации - почти никто из них в мобилизованных возрастных категориях, скорее всего, не имеют опыт службы в российской армии. В то же время "новообразованных россиян" согласно законодательству на аннексированных территориях имели бы право призывать на военную службу.

В России же пытаются успокоить население, успехов нет, поскольку протесты состоялись по меньшей мере в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

"Кремль проводит объявленную частичную мобилизацию в запас так, будто это частичный призыв, что обостряет общественное недовольство", - отмечают аналитики.