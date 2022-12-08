Заплакал при упоминании о страданиях украинцев. Папа Римский не сдержал эмоций во время публичной молитвы
Папа Римский Франциск заплакал в четверг, когда вспомнил о страданиях украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме
Об этом сообщает "Европейская правда".
Папа вспомнил об Украине во время ежегодного рождественского визита к статуе Девы Марии у Испанской лестницы.
Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: "Я хотел бы принести Вам благодарность украинскому народу...", его голос задрожал и он был вынужден остановиться, не в состоянии говорить.
Он склонил голову и молчал примерно на 30 секунд. Когда Папа возобновил молитву, его голос дрожал.
Когда многотысячная толпа чиновников, духовенства и простых римлян поняла, что Папу переполняют эмоции, они разразились аплодисментами и поощряли его продолжать.
Папа продолжил с того места, на котором остановился: "...украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Зато должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и родителей и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает".
Праздник 8 декабря, посвященный Марии, матери Иисуса Христа. Это событие знаменует неофициальное начало рождественского сезона в Италии.
- Напомним, во время еженедельной общей аудиенции в среду, 7 декабря, Папа Римский Франциск вновь напомнил о продолжающейся в Украине войне и сравнил ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев.
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